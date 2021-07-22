Суд арестовал судмедэксперта за подлог в деле о гибели Ошарина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Специалиста подозревают в служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Пенцакова А., подозреваемого в халатности и служебном подлоге, меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ошарин был найден мертвым в Крыму в 2020 году, причиной его смерти считается самоубийство. На теле чиновника были обнаружены раны.

Ошарин родился 22 января 1973 года в Ивановской области. С 2001 года работал в Москве: начинал в должности замдиректора по художественно-постановочной части в театрах "Человек" и "Жар-птица", затем перешел на работу в театр Et Cetera, где работал главным инженером, заместителем директора по строительству нового здания, а с 2005 года - директором театра. В конце декабря 2011 года был назначен директором Московского академического театра им. Вл. Маяковского. В ноябре 2018 года стал заместителем руководителя департамента культуры Москвы.