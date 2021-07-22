В Волгоградской области пострадали пять человек в ДТП со скорой и грузовым фургоном

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения машины скорой помощи и грузопассажирского фургона в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, около 18:00 мск на трассе в Среднеахтубинском районе произошло столкновение специализированной автомашины скорой медицинской помощи "Газель", перевозившей с включенными спецсигналами двух пациентов из Быковского района, и автомашины "Соболь", это грузопассажирский фургон, частный извоз. В результате ДТП травмы получила медработник из скорой и четыре пассажира машины "Соболь", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла на 768-м км дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, добавили в пресс-службе.