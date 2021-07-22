В Карелии отменили эвакуацию из-за лесных пожаров во всех населенных пунктах

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Суоярвского района Карелии в четверг отменили эвакуацию для жителей района Сплавучасток. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

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В Карелии эвакуация была объявлена на прошлой неделе для населенных пунктов Суоярвского района: свои дома покинули 70 жителей станции Найстенъярви, к которой начал подходить огонь лесного пожара в Найстенъярвском лесничестве, затем власти эвакуировали сам поселок. В среду вернуться в свои дома разрешили жителям поселка Найстенъярви, так как была снята угроза перехода огня на населенный пункт.

"Сегодня на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) Суоярвского района приняли решение об отмене эвакуации жителей Сплавучастока и станции в Найстенъярви. По информации руководителя тушения пожара, по состоянию на 22 июля угрозы лесного пожара в этих районах нет", - говорится в сообщении.

Площадь пожара в районе Найтенъярви, по последним данным, составляет 1 100 га. По информации МЧС, ситуация с лесными пожарами в республике остается сложной. На ликвидацию огня брошены большие силы - как организаций, так и волонтеров. По последним данным, общая площадь пожаров составляет 9 397,8 га - это 28 лесных пожаров, которые горят в Муезерском, Лахденпохском, Пудожском, Беломорском, Пудожском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Медвежьегорском районах. Локализованы 447,3 га.

В республике до 31 июля включительно введен режим ЧС, запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского и Сегежского районов, где сформировались самые крупные и сложные очаги. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов и любой активности, связанной с открытым огнем: разведения костров, сжигания мусора, готовки пищи. Власти рассчитывают, что локализовать все очаги лесных пожаров получится к вечеру субботы.