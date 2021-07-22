Волгоградская полиция установила личность мужчины, избившего ребенка

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские установили, что мальчика в состоянии алкогольного опьянения в Волгограде избил ранее неоднократно судимый 36-летний житель города Волжского, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором нетрезвая молодая пара вблизи стадиона "Волгограда-Арена" переходит дорогу с несколькими маленькими детьми, а затем мужчина начинает "в воспитательных целях" кричать на одного из малышей и бить его ладонью по макушке. После этого он, оскорбляя ребенка, пинает его ногой. Женщина при этом, находясь рядом, не реагирует на происходящее. Проверку по данному инциденту начали ГУ МВД России по региону, СУ СК РФ по Волгоградской области и прокуратура.

"Личность мужчины, наносившего удары, полицейскими установлена. Это ранее неоднократно судимый 36-летний житель Волжского. Свои действия об объяснил нахождением в состоянии опьянения и способом воспитания шестилетнего ребенка своей гражданской супруги", - сказали в пресс-службе.

Следователи и полиция сейчас опрашивают соседей по месту проживания пары, добавили в пресс-службе ведомства.