Власти Анапы рассказали о состоянии пешеходов, пострадавших при наезде кроссовера

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Состояние пешеходов, пострадавших при выезде на тротуар кроссовера в селе Сукко под Анапой, стабильное, прогнозы благоприятные, сообщили журналистам в администрации города в четверг.

"Им оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, пациенты находятся в сознании, их состояние стабильное, реанимационные мероприятия не понадобились, прогнозы благоприятные", - говорится в сообщении администрации.

Главный травматолог Анапы Артем Айрапетян пояснил журналистам, что при обследовании выявлены почти у всех пострадавших легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, у двух взрослых пациентов переломы без смещения, не требующие хирургических вмешательств. Они находятся в отделении травматологии и ортопедии.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что водитель кроссовера, по предварительным данным, заснул за рулем и допустил выезд на тротуар в селе Сукко под Анапой, в результате пострадали шесть человек, включая трех детей, организовано проведение проверки. При опросе водитель заявлял, что он мог потерять сознание за рулем. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, за рулем автомобиля Toyota находился 66-летний мужчина, возраст пострадавших детей - три года, восемь и девять лет.