В Ялте выплатят дополнительные компенсации пострадавшим при подтоплениях

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Власти Ялты приняли решение о выплате из муниципального бюджета по 10, 50 и 150 тыс. рублей дополнительных компенсаций пострадавшим при подтоплениях и попавшим в трудную жизненную ситуацию в результате ЧС, сообщила на своей странице в Facebook в четверг мэр Ялты Янина Павленко.

"Принято решение о выплате из муниципального бюджета дополнительной компенсации людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе и в результате ЧС. 10 тыс. рублей - каждому пострадавшему, 50 тыс. рублей - частично потерявшим имущество и 150 тыс. рублей тем, кто полностью его утратил. Это дополнительная поддержка пострадавшим, механизм ее получения в ближайшее время озвучим", - говорится в сообщении Павленко.

Она добавила, что режим ЧС будет действовать до 18 августа, продолжаются работы по расчистке русел рек, с пятницы будет в этой связи перекрыто движение транспорта по одной полосе по улице Киевская, также расчистка русел будет проводиться в районе грузового порта и у мостов, из бюджета города планируется выделить 34 млн рублей на проектирование благоустройства всех дворов многоквартирных домов, которые оказались повреждены при подтоплениях.

По ее словам, в режиме кратковременного пребывания продолжает работать детский сад №7 в Кореизе из-за проблем с водоснабжением, детский сад №27 в Ялте продолжают расчищать, его в режиме кратковременного пребывания планируется запустить с понедельника.