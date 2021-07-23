Суд рассмотрит дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы в пятницу рассмотрит административное дело в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Дудя Ю. назначено к рассмотрению на 23 июля в 09:30", - сказал собеседник агентства.

Дудю вменяется нарушение ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"). Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ.