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AFP: не менее 13 человек погибли при нападении в ЦАР

Тела погибших были обнаружены недалеко от города Банги

ТАСС, 23 июля. По меньшей мере 13 мирных жителей были убиты неизвестными недалеко от столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) - города Банги. Об этом сообщило в четверг агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Абдулазиза Фалла.

По его словам, патруль миссии обнаружил погибших в 300 км к северу от Банги. "Все погибшие - гражданские лица", - заявил Фалл, однако подробностей нападения не привел.

Представители МИНУСКА обратились к правительству ЦАР с просьбой о сотрудничестве в рамках расследования произошедшего.

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