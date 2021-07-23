В регионах РФ специалисты ликвидируют лесные пожары на площади 817 949 га

ТАСС, 23 июля. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары на площади 19 042 га. Продолжаются работы по ликвидации возгораний на площади 817 949 га, большинство из которых приходится на Якутию, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 22.07.2021, в России лесопожарными силами ликвидировано 92 лесных пожара на площади 19 042 га. На 00:00 мск 23.07.2021 на территории Российской Федерации действовал 241 лесной пожар на площади 817 949 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 112 пожаров на землях лесного фонда на площади 709 570 га, четыре пожара площадью 23 350 га в природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе. В Иркутской области действуют 24 пожара на землях лесного фонда на площади 39 630 га, а также пожар на землях обороны и безопасности площадью 21 га. На Чукотке зафиксировано 18 пожаров на землях лесного фонда на площади 18 068 га, в Карелии - 21 пожар на землях лесного фонда на площади 8 702 га, в Хабаровском крае - шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 5 640 га, а также пожар площадью 57 га в заповеднике "Джугджурский".

В Красноярском крае зафиксировали семь пожаров на площади 4 157 га, в Приморье - три пожара площадью 3 003 га и три пожара на площади 233 га в заповеднике "Сихотэ-Алинский", в Магаданской области - пять пожаров площадью 2 707 га. Также лесные пожары действуют в других регионах РФ.

В тушении участвуют 6 297 человек, задействовано 973 единицы техники, 37 воздушных судов, еще 71 воздушное судно задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в десяти субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 65 субъектах РФ.