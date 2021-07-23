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Два человека пострадали при стрельбе в центре Вашингтона

Нападавшие произвели около 20-30 выстрелов

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Два человека ранены в результате стрельбы в центре американкой столицы. Об этом сообщили в четверг ТАСС в вашингтонской полиции.

"Звонок [в полицию] поступил около 20:20 по местному времени (3:20 мск пятницы) в связи со стрельбой в районе пересечения 14-й улицы и Риггс-стрит. Два взрослых мужчины [пострадали], оба в сознании и дышат. Идет расследование дела", - заявил представитель столичной полиции Шон Хикман.

По данным телеканала BNO News, около 20-30 выстрелов раздалось на оживленной улице рядом с рестораном.

 

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