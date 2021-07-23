Число подтопленных паводками домов в Забайкалье за сутки выросло с 50 до 650

ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Паводки в Шилкинском и Чернышевском районах Забайкальского края к утру пятницы подтопили порядка 650 домов - в 13 раз больше, чем было зарегистрировано в четверг, сообщила ТАСС пресс-служба регионального правительства.

"Вода значительно прибыла за ночь. 2 800 жителей Шилкинского района пострадали от паводков, порядка 500 домов затоплено. На месте работает губернатор Забайкальского края Александр Осипов, общается с главой района. В Чернышевском районе подтоплено порядка 150 домов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев, в Чернышевском районе также смыто пять мостов. "Нет транспортного сообщения с селами Старый Олов, Новый Олов, Кадая, Новоильинск, также по селам в направлении Букачачи. Помогать в восстановлении сообщения будет ЗабЖД", - сказал он.