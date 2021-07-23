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Восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса на северо-востоке Китая

Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Не менее восьми человек стали жертвами столкновения грузовика и пассажирского автобуса на участке скоростной автомагистрали вблизи города Шэняьна (административный центр северо-восточной китайской провинции Ляонин). Об этом в пятницу сообщили местные власти.

Согласно заявлению, авария произошла в четверг в 16:35 по местному времени (11:35 мск), когда грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Четверо погибли на месте, еще четыре человека скончались во время оказания им медицинской помощи.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждение, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Причины аварии устанавливаются, ведется следствие.

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