Замглавы СК опроверг утверждения, что для Петербурга характерны убийства с расчленением

"Такое впечатление о Санкт-Петербурге сложилось из-за излишнего ажиотажа вокруг зловещего, циничного убийства аспирантки, совершенного историком Соколовым, и не менее резонансного убийства рэпера Картрайта. Оба этих преступления раскрыты. По Соколову уже состоялся приговор. Дело об убийстве Картрайта находится в завершающей стадии, - сказал Клаус. "Нельзя утверждать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно Санкт-Петербургу, здесь нет какой-либо особенности именно этого города. Подобные убийства совершаются и в других регионах страны", - добавил замглавы СК.

Он подчеркнул, что, "несмотря на определенную жестокость, тем не менее такое поведение убийцы после преступления есть не что иное, как один из способов сокрытия следов, когда преступник старается всеми возможными способами избавиться от тела". Клаус сообщил, что в 2021 году не зафиксировано ни одного убийства, сопряженного с расчленением.

Как показывает анализ статистики, 70% убийств в Санкт-Петербурге совершается на бытовой почве, по месту проживания граждан, а также в состоянии алкогольного опьянения. Уровень уличной преступности в настоящее время невысокий, и он снижается с каждым годом. Практически половина всех убийств (47%) совершается ранее судимыми.