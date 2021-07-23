Паводок подтопил более 900 приусадебных участков и 450 домов в Шилке в Забайкалье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Паводок привел к подтоплению свыше 900 приусадебных участков и 450 жилых домов в городе Шилка в Забайкальском крае. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В городе Шилка оказались подтоплены более 900 приусадебных участков, 450 жилых домов, поврежден один низководный мост и 100 м. дорожного полотна региональной автодороги", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в районном центре развернут пункт временного размещения, в котором на данный момент размещено 42 человека, в том числе девять детей. К ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекаются 60 человек, используются девять единиц техники и четыре плавсредства. "Продолжается наращивание сил и средств, ведется мониторинг уровня воды в реках", - добавили в ведомстве.

В результате обильных дождей 21 и 22 июля произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. В настоящее время уровень воды продолжает расти.