В Петербурге убийство 10-летней давности раскрыли по фото в соцсетях

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следователям в Санкт-Петербурге спустя 10 лет удалось найти убийцу женщины по его фотографиям, которые он разместил на своих страницах в соцсетях. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

"Нам удалось раскрыть убийство женщины в Красносельском районе, совершенное еще в 2010 году. Тогда во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника, иных следов он не оставил, следствие было приостановлено. И вот спустя десятилетие следователи вернулись к этому делу. С помощью современных программ они сравнили имевшееся фотоизображение с фотографиями в соцсетях и нашли предполагаемого убийцу, который выложил свои фото", - рассказал замглавы СК. Он уточнил, что преступники осуждены.

Клаус сообщил, что "на основе этой положительной практики в настоящее время следователи изучают архивные уголовные дела, где имеются изображения предполагаемых преступников". Он добавил, что управление криминалистики ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу разработало алгоритм раскрытия преступлений прошлых лет, который включает в себя повторную проверку изъятых следов по существующим криминалистическим учетам, розыск заподозренных лиц, повторные допросы свидетелей и очевидцев.