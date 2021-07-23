Участок федеральной трассы Чита - Хабаровск перекрыли в Забайкалье из-за размыва

ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Дорожные службы в пятницу перекрыли движение на 193-м участке федеральной трассы "Амур" (Чита - Хабаровск) в Шилкинском районе Забайкальского края, так как проезжую часть размыло паводками. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Федеральная трасса "Амур" на 193-м километре в районе села Богомягково Шилкинского района перекрыта в связи с размывом проезжей части. Дорожные службы ведут работы по обеспечению проезда, производится отсыпка скальным грунтом", - говорится в сообщении.

Из Читы в Шилку и Нерчинск можно проехать по альтернативному пути по трассе Чита - Забайкальск с выездом на региональную дорогу Могойтуй - Сретенск - Олочи. Однако проезд открыт только для легкового транспорта.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах, смыто пять автомобильных мостов, а также разрушен железнодорожный мост на Транссибе. По прогнозам гидрологов, в ближайшие двое суток уровень воды на большинстве рек края продолжит расти.