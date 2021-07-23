К попавшим под камнепад в горах КБР туристам пешком поднимаются 13 спасателей

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь пострадавшим в горах Кабардино-Балкарии (КБР) туристам из Москвы пешком из лагеря на турбазе "Чегем", сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Кантемир Беров.

"По состоянию на 06:30 мск спасатели в количестве 13 человек в пешем порядке начали подниматься к пострадавшей группе. Остальные семь человек остались на турбазе "Чегем". Дальнейшая информация уточняется", - рассказал Беров.

Информация о ЧП поступила спасателям в 21:00 мск 22 июля. Сообщалось, что группа из восьми человек попала под камнепад, трое пострадали. На поисково-спасательные работы выдвинулись 20 спасателей ЭВПСО и представители спасательного отряда "Лидер". Ночью спасатели заночевали в лагере, для эвакуации пострадавших планируется задействовать вертолет.