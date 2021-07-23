Спасатели прогнозируют подтопление сельскохозяйственных земель в ЕАО

ТАСС, 23 июля. Подтопление сельхозугодий, сенокосов и низкопойменных участков местности прогнозируется в Еврейской автономной области (ЕАО) в период с 27 июля по 1 августа из-за смещения паводка по реке Амур. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

"В соответствии в информацией, полученной от ФГБУ "Дальневосточное" УГМС, на территории области в период с 27 июля по 1 августа на реке Амур ожидаются уровни, близкие критериям опасного явления. Прогноз водности рек уточняются ежесуточно. По предварительным прогнозам отдела мониторинга ЦУКС ГУ МЧС России по ЕАО, ожидается подтопление низкопойменных участков местности, сенокосов, земель сельхозназначения", - проинформировали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что подтопления жилых домов, социально значимых объектов, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и энергетики не прогнозируются.

Подъем уровня воды ожидается из-за неблагоприятной гидрологической обстановки в верхнем течении реки Амур с учетом сбросов на Бурейской ГЭС и стока воды в реку Сунгари.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, две тыс. приусадебных участков, десять мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, пострадало более семи тыс. человек.