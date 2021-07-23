{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДТП с тремя автомобилями произошло в Петербурге

Четыре человека пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Ford, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, после чего столкнулся с автомобилем Honda. В Результате ДТП водители Honda и Hyundai, а также пассажирка Hyundai госпитализированы в состоянии средней тяжести. 13-летний пассажир Hyundai госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.

Авария произошла вблизи дома 159 по проспекту Народного Ополчения.

Теги
РоссияЛенинградская область
Тюменские таможенники изъяли более 4 тыс. пачек сигарет без акцизных марок
Сигареты произвели в Европе, России и Белоруссии
Читать полностью