СК обвинил врачей-репродуктологов в 11 эпизодах продажи младенцев

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Как уточнил ТАСС адвокат Игорь Трунов, следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев.

"Согласно окончательному обвинению, фигурантам дела вменяется 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь, по утверждению следствия, окончены, а в трех случаях они якобы не смогли завершить преступление. Как установили следователи, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности", - сказал защитник.

Как следует из обвинительного заключения, врачи и сотрудники клиники находили покупателей младенцев из числа одиноких мужчин, "не имеющих показания к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)", а размер вознаграждения определялся с учетом пола, количества детей и внешним признакам генетической матери. "Следствие утверждает, что наши подзащитные покупали половые клетки у посторонних женщин и использовали их для оплодотворения с помощью заранее подобранных генетических и суррогатных матерей, - рассказал адвокат Игорь Трунов. - За вознаграждение фигуранты брали на себя обязательство в оказании услуг в период родов, передачу новорожденного покупателю после оформления свидетельства о рождении, загранпаспорта, нотариального согласия суррогатной матери на приобретение ребенком иностранного гражданства, его вывоз за границу и передачу иностранным гражданам".

Всем фигурантам уголовного дела в окончательной редакции вменяется торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ, с использованием поддельных документов, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), а также в покушении на это преступление (ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 127.1 УК РФ). Санкция статьи 127.1 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Суть дела

Уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Во время предварительного следствия в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панайоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова была помещена под домашний арест. Позже Московский городской суд перевел всех обвиняемых под домашний арест.

Основной фигурант, Константин Свитнев, который лично связался с ТАСС и заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - Ирина Когут, гражданка Украины.

Дети для иностранцев

Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире были обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.