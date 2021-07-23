В Мумбаи при обрушении дома из-за мощных ливней погибли семь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения и травмы в ночь на пятницу при обрушении жилого дома в Мумбаи. Об этом сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на данные городской полиции.

Инцидент произошел в районе Гованди на востоке города. Причиной обрушения стали подтопление и грязевые потоки, вызванные мощными ливнями. За сутки в городе выпало около 380 мм осадков.

В середине июля на западном побережье Индии, в том числе в Мумбаи, начался сезон мощных муссонных ливней. 19 июля 33 человека погибли в Мумбаи из-за обрушений зданий, вызванных сходом селей и подтоплением в районах Чембур, Вихроли, Бхандпур. Низинные районы города оказались затоплены.

Власти обратились за помощью к национальным ВМС с просьбой оказать помощь при проведении спасательных работ. Западное военно-морское командование страны мобилизовало группы спасателей и привлекло военные вертолеты для оказания помощи гражданской администрации.