Клаус заявил, что все фигуранты уголовных дел о незаконных акциях в Петербурге раскаялись

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Все фигуранты уголовных дел о противоправных действиях на незаконных массовых акциях, которые прошли в начале года в Санкт-Петербурге, раскаялись в содеянном. Об этом сообщил в интервью ТАСС зампредседателя СК РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Он уточнил, что всего в Санкт-Петербурге возбудили 11 уголовных дел, семь из которых уже находятся в судах, по пяти из них состоялись приговоры. "Все, кого мы привлекали к ответственности по этим уголовным делам, совершеннолетние, все они раскаялись в содеянном. Все говорят, что не хотели такого результата, не понимали происходящего и, если бы у них была возможность что-то изменить в своей жизни, они, конечно, бы этим воспользовались, не совершив в результате преступление", - рассказал Клаус.

Он напомнил, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, за оскорбление представителя власти, за участие в массовых беспорядках. "Зачастую молодежь вовлекается в эти акции либо из-за заблуждения, либо путем обмана со стороны организаторов. Ощущая свою безнаказанность, опьянение эффектом толпы, молодые люди совершают такого рода преступления. Не только в Санкт-Петербурге, но и в целом в России ведется работа по их раскрытию. И практически всегда лица, их совершившие, устанавливаются в короткие сроки с учетом возможностей видеофиксации", - сообщил замглавы СК.

Клаус добавил, что каждый факт применения насилия или призывов к насилию и массовым беспорядкам получает юридическую оценку.