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В Николаевской области Украины танк случайно обстрелял село в ходе учений

В результате инцидента никто не пострадал

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело по факту обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace 2021 ("Казацкая булава - 2021"). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры.

"В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. "По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности", - подчеркнули в пресс-службе.

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