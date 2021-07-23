Низменные участки оказались подтопленными в Ростове-на-Дону из-за сильного дождя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Низменные участки подтопило в Ростове-на-Дону в результате сильного дождя, прошедшего в ночь на 23 июля, спасательные подразделения выезжали для откачки воды с ряда территорий, включая площадь возле вокзала. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Пожарно-спасательные подразделения откачивали воду в районе привокзальной площади, на ул. Ленина, д. 109/5 - многоквартирный девятиэтажный четырехподъездный жилой дом, пер. Доломановском, д. 18/6 в подвальном помещении технического здания, расположенного на территории детского сада №15", - говорится в сообщении. Информации об эвакуации населения или пострадавших не поступало.

К откачке воды привлекалась группировка сил и средств от РСЧС в количестве 34 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и шесть единиц техники.

Ранее спасатели и городские власти выпустили штормовое предупреждение о прогнозируемых ливнях и шквалистом ветре с 21 по 23 июля.