Бизнесмен из Сибири отдал мошенникам в Москве почти 64 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Полиция начала проверку по заявлению бизнесмена из Иркутской области, который перечислил в столичную инвестиционную компанию почти 64 млн рублей, но дохода не получил. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился проживающий в городе Усолье-Сибирское 46-летний предприниматель. Он рассказал, что перечислил деньги в одну из инвестиционных компаний с офисом в центре Москвы, но доход от вложения не получил", - сказал источник агентства.

Потерпевший предоставил переписку с одним из сотрудников компании, на счет которому он перечислил почти 64 млн рублей. Взамен мужчине обещали 10% дохода. Когда пришло время выплат, его партнер сообщил, что банк заблокировал счет. Деньги так и не были выплачены. Полиция начала проверку.

Это не первое заявление в отношении данной фирмы. В полицию также пожаловалась москвичка, которая отдала этой фирме 1 млн рублей. Полицейские установили, что компания фактически не ведет свою деятельность. Было возбуждено дело о мошенничестве.