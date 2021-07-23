В нацпарке "Ленские столбы" в Якутии локализовали все действующие пожары

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Четыре пожара, действующие на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии, локализовали, сообщил в пятницу ТАСС директор нацпарка Аркадий Семенов.

20 июля в нацпарке сообщали, что четыре пожара действуют на территории, из них локализовали на тот момент три.

"В данный момент действуют четыре [пожара], локализованы все четыре [пожара]", - сказал Семенов, отметив, что площадь пожаров не изменилась в течение недели.

По информации Семенова, на тушении задействовали 221 человека, среди них сотрудники нацпарка, специалисты парашютно-десантной пожарной службы из пяти регионов России, мобилизованные и два летчика-наблюдателя.

По данным федеральной Авиалесоохраны, 23 июля в природном парке "Ленские столбы" зафиксировали четыре пожара площадью 23 350 га и пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе.