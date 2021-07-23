В Анапе два человека пострадали при пожаре в кафе

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Два человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре в помещении общественного питания в Анапе, их доставили в больницу. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, установлено, что произошел пожар в помещении на площади 20 кв. метров, в результате пожара, предварительно, пострадали два человека, они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пожар произошел в помещении общественного питания, его уже ликвидировали.