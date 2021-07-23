Убившему падчерицу жителю Крыма суд заменил пожизненный срок на 19,5 года колонии

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи смягчил приговор жителю Крыма Александру Пилипенко, признанному виновным в убийстве падчерицы, заменив пожизненное заключение на 19,5 года колонии строгого режима. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

В апреле Верховный суд Крыма приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины, отчима пятилетней девочки, убитой в ноябре 2019 года в Раздольненском районе Крыма. Суд установил, что мужчина утопил падчерицу во время купания в ванной, затем он вывез тело ребенка из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. После этого мужчина забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на Украину, однако ему этого сделать не удалось. По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

"Судебная коллегия признала смягчающим наказание Пилипенко А. А. обстоятельством - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что повлекло смягчение наказания до 19 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе суда, отметив, что решение вступило в законную силу.

В пресс-службе добавили, что Пилипенко после задержания признался в совершении убийства, дал подробные показания. В ходе проверки показаний мужчина также указал место сокрытия трупа.

Поиски девочки 2013 года рождения, которая якобы ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении 12 ноября 2019 года, вели волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Спустя три дня тело ребенка обнаружили.