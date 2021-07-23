В Удмуртии из-за засухи ввели режим ЧС

ИЖЕВСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики ввели режим ЧС из-за почвенной засухи, об этом в пятницу написала на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

"На территории всей Удмуртской Республики вводится режим ЧС по причине почвенной засухи. <..> В районах начинают работу группы по оценке прямых и потенциальных потерь с предоставлением данных в региональный Минсельхозпрод до 5 августа 2021 года", - написала она.

Абрамова отметила, что оценка потерь и их последствий будет основанием для принятия решений о необходимых мерах поддержки каждого предприятия и фермерского хозяйства, пострадавшего в результате ЧС.

По словам Абрамовой, с апреля на территории Удмуртии наблюдается аномально жаркая погода с отклонением от суточной нормы до 16 градусов, почвенная засуха с трещинами в плодородном слое глубиной до 20 см и другие неблагоприятные погодные явления. "Жаркая погода и отсутствие влаги не позволили обеспечить нужное развитие растений, в результате - будем искать семена на новый сезон. <...> Огромное количество насекомых-вредителей (намерено уточняю) практически свели к нулю все усилия хозяйств по выращиванию рапса, овощей. Животные пострадали от жары не меньше. <...> Несмотря на то, что в эти дни идут дожди, ситуацию уже не возможно исправить", - сообщила она.