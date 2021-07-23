Волгоградская прокуратура планирует добиться пожизненного срока для убийцы школьницы

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области подала апелляцию на приговор Волгоградского областного суда, приговорившего местного жителя к 22 годам колонии по делу об изнасиловании и убийстве 10-летней школьницы. Гособвинение настаивает на пожизненном заключении. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

"С учетом тяжести содеянного, необратимости наступивших последствий и данных о личности фигуранта уголовного дела, который не раскаялся в содеянном, гособвинение обжаловало приговор в апелляционном порядке. Прокурор в апелляционном представлении просит Третий апелляционный суд общей юрисдикции изменить приговор суда первой инстанции, ужесточив назначенное наказание до пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель в суде первой инстанции требовал пожизненного заключения для подсудимого - жителя станицы Клетской Волгоградской области. его признали виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", пп "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетней, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера".

Суд установил, что вечером 4 ноября 2020 года ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил ребенку, что проводит ее к матери. Под этим предлогом он завел девочку в лес на окраине хутора Поднижний, где надругался над ней, затем задушил и спрятал тело в лесопосадке.

Мать ребенка ночью 4 ноября 2020 года обратилась с заявлением о пропаже дочери. В районе прошли масштабные мероприятия по розыску без вести пропавшего ребенка, тело девочки нашли в лесополосе.

Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением СК России по Волгоградской области.