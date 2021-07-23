Фонтан воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Прорыв трубопровода произошел на Купчинской улице, 19 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в пятницу. Дефект на трубопроводе проявился во время плановых испытаний, в зону вытекания попали несколько автомобилей, сказали ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Очевидцы опубликовали фотографии в соцсетях, на них видно, что из-за прорыва забил фонтан воды. Рядом расположен жилой дом, высота фонтана достигла третьего этажа.
"В рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" производят работы по устранению технологического нарушения во Фрунзенском районе, выявленного во время проведения плановых гидравлических испытаний. Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу Купчинская улица 19. В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений", - сказал собеседник агентства.
Специалисты уточняют количество попавших в зону разлива автомобилей. Утверждается, что все меры безопасности обеспечены. Температура воды не превышает 40 градусов. Ответственность предприятия застрахована, весь ущерб будет возмещен.
Плановые гидравлические испытания позволяют выяснить ненадежные места на трубопроводе и устранить их перед наступлением отопительного сезона. В среду на Белградской улице Фрунзенского района произошел еще один случай прорыва трубопровода, из-за чего провалился участок асфальта, повредив автомобиль. Находящаяся в машине женщина была доставлена в больницу с легкими травмами. Накануне в четверг прорыв произошел в Невском районе, вода из прорванной трубы вытекла на площади несколько квадратных метров, залив проезжую часть и частично газоны у дороги.