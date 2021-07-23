Фонтан воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Прорыв трубопровода произошел на Купчинской улице, 19 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в пятницу. Дефект на трубопроводе проявился во время плановых испытаний, в зону вытекания попали несколько автомобилей, сказали ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Очевидцы опубликовали фотографии в соцсетях, на них видно, что из-за прорыва забил фонтан воды. Рядом расположен жилой дом, высота фонтана достигла третьего этажа.

"В рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" производят работы по устранению технологического нарушения во Фрунзенском районе, выявленного во время проведения плановых гидравлических испытаний. Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу Купчинская улица 19. В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений", - сказал собеседник агентства.