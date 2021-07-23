Порядка 15 человек пострадали от укусов ядовитых "желтых" пауков в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Случаи нападения ядовитого паука Сака (Сheiracanthium punctorium, "желтый" паук) на людей зафиксировали в Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась 15 людям, сообщили ТАСС в пятницу в Комитете здравоохранения региона. Весной в регионе также фиксировались случаи укусов пауков каракуртов.

С начала июля в центр острых отравлений больницы Волгограда после укусов пауков каракуртов госпитализировали 12 человек, в том числе двоих подростков. На днях последних трех человек выписали.

"С начала июля в регионе участились случаи нападения пауков на людей. 12 пострадавших после укусов каракуртов выписаны. Еще 15 человек обратились к медработникам с укусами пауков Сака, десятерым была оказана первая помощь, а пять человек госпитализировали. Из них один пациент продолжает лечение в условиях стационара", - сказали в облздраве.

По словам врача-токсиколога высшей категории Сергея Ларионова, яд "желтых" пауков не представляет угрозы для жизни, но способен существенно подорвать здоровье. Для человека токсический эффект проявляется местной, общетоксической, аллергической и нейротоксической симптоматикой. В первые минуты после контакта в месте укуса появляются колющие и жгучие боли, вскоре присоединяются покраснение, отек. По мере нарастания интоксикации проявляются тошнота, головокружение, общая слабость, боли в пояснице, конечностях, головные боли.

Медики предупреждают: в случае укуса ядовитого насекомого необходимо немедленно обращаться к врачу, своевременно оказанная помощь снижает риски серьезных осложнений.

Случаи укусов пауков в Волгоградской области участились в последние 10 лет. Пик приходится на июль и август, когда температура воздуха достигает максимальных величин. Именно в этот период происходит миграция и размножение пауков, уточнили в облздраве.