Молодого человека задержали в Волгоградской области за ранение восьмилетнего брата

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Следователи Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Калача-на-Дону, который подозревается в причинении тяжких ножевых ранений своему восьмилетнему брату, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В лечебное учреждение Волгограда с Калача-на-Дону с диагнозом "проникающее ножевое ранение брюшной полости" доставлен восьмилетний мальчик. По данному факту следственным отделом по Калачевскому району СУ СК РФ по области возбуждено уголовное дело по п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". В совершении преступления подозревается 20-летний сводный брат ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок был дома под присмотром сводного брата, пока их мать находилась на работе. В какой-то момент старший брат схватил нож и стал гоняться с ним за мальчиком, когда тот оступился и упал, молодой человек причинил ему проникающее ножевое ранение в живот. На крики о помощи прибежала соседка, которая, увидев происходящее, незамедлительно вызвала бригаду скорой медпомощи и сотрудников правоохранительных органов.

"Мальчик находится в реанимационном отделении больницы областного центра, его состояние оценивают как тяжелое. Его старший брат задержан. Органами следствия проверяется версия о совершении им преступления под воздействием наркотических средств. Решается вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.