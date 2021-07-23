Прокуратура подала жалобу на приговор Эдварду Билу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Столичная прокуратура внесла апелляционное преставление на приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Бил), который был осужден на два года ограничения свободы после ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом Москвы в отношении Эдуарда Била. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билу наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - сказано в сообщении московской прокуратуры.

Ранее приговором Пресненского районного суда Москвы Эдвард Бил был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Таким образом, подсудимому назначено наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить Билу наказание, не связанное с лишением свободы. однако позже позиция прокуратуры поменялась.