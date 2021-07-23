Жителям населенных пунктов Карелии разрешили вернуться домой после эвакуации из-за пожаров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Жителям карельских населенных пунктов, которые из-за угрозы перехода огня с природных пожаров покинули свои дома, разрешили вернуться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Угроза населенным пунктам и объектам экономики снята. Все жители возвращаются в свои дома", - сказали в ведомстве.

По последним данным МЧС, в регионе действует 21 очаг природных пожаров, девять на площади 82 га были ликвидированы за последние сутки. Два пожара продолжают бушевать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, их площадь 2,6 тыс. га. В тушении задействовали 1 100 человек, 190 единиц техники, два пожарных поезда, восемь воздушных судов.

С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 256 лесных пожаров на площади 12 048 га.