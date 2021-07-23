Путин поручил восстановить первую ветку Транссиба после ЧП за 2-2,5 суток

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, где в результате сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга - Укурей.

"Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", - сказал Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Президент напомнил, что в результате аномально мощных дождей на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссиба, в результате чего рухнул мост. "Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один, и десятки поездов, грузовые составы, с обеих сторон [остановлены] - и в восточном, и в западном направлении", - констатировал он.

Путин сообщил, что о положении дел в районе происшествия ему уже доложили министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и руководитель РЖД Олег Белозеров. "Планируется восстановить первую ветку в течение двух - двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток", - сказал президент.

Глава государства также попросил участников оперативного совещания "каждого по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию, работу, которой сейчас занимаются специалисты на месте".