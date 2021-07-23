В Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за природных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Режим ЧС регионального характера, введенный в Челябинской области 9 июля из-за ситуации с природными пожарами, отменили, так как пожарная опасность минимизирована, сообщили журналистам в правительстве области

"С 23 июля постановлением правительства Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожарная опасность минимизирована, ведется работа по восстановлению утраченных жилых домов, реализуются меры социальной поддержки жителей. "Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Карталинском районе", - пояснили в правительстве.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел 14 тыс. га, пожары смогли потушить 12 июля.