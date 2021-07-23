Суд арестовал имущество находящегося в СИЗО бизнесмена Быкова почти на 50 млн рублей

ТАСС, 23 июля. Суд арестовал на сумму более 49 млн рублей имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося в СИЗО, по делу о подстрекательстве к покушению на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В начале июля суд арестовал имущество Быкова на сумму более 50 млн рублей по делу о подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова, застреленного в январе 2005 года, по гражданскому иску пострадавшей стороны. Накануне Быкову было предъявлено обвинение в окончательной редакции в подстрекательстве к совершению убийства по найму и покушении на убийство двух лиц по найму в период с 2004 по 2005 год (убийства Неколова и покушение на убийство Грабовского).

"В целях обеспечения приговора в части гражданского иска потерпевшей стороны судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 49 млн рублей. В числе арестованных объектов два земельных участка, расположенных в Емельяновском районе Красноярского края, нежилое здание площадью 33,3 кв. метра, расположенное в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров, сейчас арестовано другое имущество Быкова. Ранее суд наложил арест на земельный участок площадью более 17 тыс. кв. метров, на котором расположен незарегистрированный в кадастровой палате Красноярского края трехэтажный коттедж Анатолия Быкова, в котором он проживал до задержания, земельный участок площадью более 5 тыс. кв. метров и расположенный на нем гостевой дом Анатолия Быкова площадью более 900 кв. метров, нежилые здания общей площадью более 900 кв. метров, расположенные в селе Гляден.

Об уголовных делах Быкова

По данным правоохранительных органов, Быков в 2004 году дал указание убить Грабовского и Неколова. 1 ноября киллер из автомата Калашникова расстрелял автомобиль, но не попал в Грабовского. После неудавшегося убийства злоумышленник выследил Неколова, которого убил из пистолета ТТ 18 января 2005 года. Сам Быков вину свою отрицает.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году, которые, как считает следствие, были активными участниками группировки Быкова. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, затем его арестовали по подозрению в организации убийства Неколова.

Весной этого года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.