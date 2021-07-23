Дело возбудили против подозреваемого в организации азартных игр депутата района Чувашии

ТАСС, 23 июля. Руководитель следственного управления СК РФ по Чувашии Александр Полтинин возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов Собрания депутатов Вурнарского городского поселения Вурнарского района, который подозревается в незаконной организации азартных игр. Об этом говорится в пятницу в сообщении ведомства.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике Александром Полтининым возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего депутата Собрания депутатов Вурнарского городского поселения Вурнарского района и его 31-летнего сообщника. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, с июля 2019 года по июль 2021 года депутат по предварительному сговору со своим 31-летним знакомым незаконно организовывал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета в пяти помещениях, расположенных на территории трех районов Чувашии: в селе Аликово, поселке Вурнары и городе Шумерля. Факты противоправной деятельности подозреваемых были выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по республике с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии, а также другими подразделениями полиции.

В ходе первоначальных следственных действий проведено 16 обысков в помещениях, где осуществлялись незаконные азартные игры, а также по месту жительства причастных лиц. В результате были изъяты 94 компьютерных системных блока, 49 картридеров и не менее 2 000 специальных карт к ним, черновые записи со статистическими данными по клиентской базе, а также 680 тыс. рублей.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается размер незаконно извлеченного подозреваемыми дохода.