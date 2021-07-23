В отношении экс-участника "Дома-2" Гусева составлен несколько протоколов за нарушение ПДД

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ составили протокол на бывшего участника "Дома-2" и блогера Антона Гусева за то, что он посадил за руль машины своего восьмилетнего сына. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

"Установлен и задержан водитель автомобиля "Мерседес", посадивший своего 8-летнего сына за руль. По данному факту в отношении водителя составлен ряд административных материалов за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ранее Гусев разместил в Instagram видео, на котором он с восьмилетним сыном за рулем катается по Москве. По данному факту сотрудники столичной полиции и прокуратуры Московской области проводят проверку. В ходе проверки Истринская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.