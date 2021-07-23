Суд в Москве оштрафовал на 4 тыс. рублей женщину, укусившую полицейского в МФЦ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Савеловский районный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 4 тыс. рублей жительницу столицы Валентину Муженскую, которая укусила полицейского в МФЦ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Муженскую виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде штрафа в 4 тыс. рублей", - сказали в суде.

По данным московской полиции, 25 июня женщина в МФЦ на улице Куусинена напала на правоохранителей. Она не реагировала на просьбу работников учреждения надеть маску и стала вести себя неадекватно. На требования полицейских о прекращении противоправного поведения женщина стала кричать, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. Следственный комитет по материалам полиции возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Однако затем прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела.

История получила резонанс после видео, опубликованного в интернете. На нем полицейские заламывают посетительнице без маски руки и силой вытаскивают из помещения, когда женщина уже находится в полуобморочном состоянии. При этом она на видео кричала, что в машине ее ждет дочь.