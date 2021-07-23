В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где горела крыша на площади 1,4 тыс. кв. м. Ранг сложности пожара снижен до первого из пяти возможных, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"В ангаре происходило горение кровли на общей площади 1 400 кв. м, произошло частичное обрушение кровли. В 16:43 ликвидация открытого горения, работают по №1", - говорится в сообщении.

Локализация пожара была объявлена в 15:48. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 53 человека личного состава МЧС и 15 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе, к месту происшествия был вызван пожарный поезд.

Пожар произошел в пятницу днем в Пушкинском районе города в поселке Шушары на улице Мира, 11. На место была направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.