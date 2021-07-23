Доставку социально значимых грузов организовали по БАМу в обход зоны ЧС в Забайкалье

"Продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо и другие жизненно необходимые грузы будут доставлены альтернативным маршрутом. Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублером Транссибирской магистрали. Но, к сожалению, перенаправить на нее все грузы невозможно, сегодня она и так работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому развитие магистрали не прекращается", - отметили в компании.

21-22 июля в Забайкалье в результате обильных дождей произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. В настоящее время уровень воды продолжает расти. Было подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1 000 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 м дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей.