Главу отделения ПФР по Челябинской области арестовали по обвинению во взятках

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктора Чернобровина по подозрению в получении взяток на сумму свыше 26 млн рублей от охранной организации. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 22 сентября", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области ТАСС уточнили, что суд полностью удовлетворил ходатайство следователя. Чернобровину предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, обвиняемый получил более 26 млн рублей взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

13 июля со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщалось, что суд в Челябинске поместил под домашний арест заместителя управляющего регионального отделения ПФР по обвинению во взятке на сумму свыше 3 млн рублей, которую он получил от охранного предприятия за заключение договоров на охрану.

По данным официального сайта отделения, Чернобровину 61 год. Он окончил Медногорский индустриальный техникум и Челябинский политехнический институт. Прошел путь от слесаря до генерального директора промышленного предприятия. С 2006 года работает управляющим отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области.