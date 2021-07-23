Полицейского на Кубани подозревают в совершении ДТП, в котором погиб дорожный рабочий

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного отдела полиции, подозреваемого в совершении ДТП в нетрезвом виде, в результате которого погиб один дорожный рабочий, еще один госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Установлено, что полицейский двигался на своем автомобиле ВАЗ-21093 по автодороге М4-Дон со стороны Выселковского района в сторону Кореновска. По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим в месте проведения дорожных работ и при обгоне дорожно-строительного автомобиля сбил двух мужчин, проводивших дорожные работы. В результате ДТП один рабочий погиб, второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства.

В краевом управлении СК РФ добавили, что участковый уполномоченный отдела полиции ОМВД России по Выселковскому району проходит подозреваемым по уголовному делу по статье о нарушении правил дорожного движения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ), он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

"В отношении сотрудника полиции назначено проведение служебной проверки. По факту ДТП собранные материалы направлены в Кореновский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - добавили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.