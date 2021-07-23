Навальный обжаловал решение суда по иску о запрете адвокатам проносить технику в колонию

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Апелляционная жалоба Алексея Навального на решение по первому иску о признании незаконными действий администрации ИК-3 во Владимире, из-за которых его адвокаты не могли пронести в колонию средства мобильной связи, поступила в Октябрьский суд Владимира. Информация об этом содержится на сайте суда.

10 июня суд отклонил иск Алексея Навального к ИК-3, где он проходил лечение, на действия администрации колонии, сотрудники которой, по мнению осужденного, не позволяли его адвокатам проносить телефоны и ноутбуки. Как следует из материалов на сайте суда, апелляционная жалоба поступила 22 июля.

30 июля Октябрьский суд Владимира рассмотрит еще один иск Навального к администрации ИК-3 о воспрепятствовании проноса техники адвокатами. Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире 19 апреля по результатам консилиума врачей, в начале июня его перевели в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание.

9 июля сторона защиты Алексея Навального обжаловала отказ Петушинского районного суда в удовлетворении его иска к исправительной колонии №2 за постановку на профучет как склонного к побегу, дата рассмотрения апелляции будет назначена после 2 августа 2021 года.