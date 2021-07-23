Суд в Саранске прекратил дело о мошенничестве в отношении экс-проректора МГУ Гришина

ТАСС, 23 июля. Ленинский районный суд Саранска прекратил уголовное дело о мошенничестве при закупке лифтов для стадиона водных видов спорта, возбужденное в отношении бывшего проректора МГУ им. Ломоносова Алексея Гришина, сообщается на сайте суда.

"Суд прекратил уголовное дело в отношении Гришина, обвиняемого в организации мошенничества, в связи с истечением сроков давности", - говорится в сообщении.

Ранее следственные органы предъявили Гришину обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство стадиона водных видов спорта. По данным суда, Гришин, являясь в 2010 году учредителем ООО "Инвест-Альянс", зная о том, что между ООО "СДС - Управление строительства" и ГОСУКС Республики Мордовия заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта "Стадион водных видов спорта, г. Саранск", вступил в сговор с директором ООО "СДС - Управление строительства", который убедил поставщиков лифтов представить в ООО "Мордоврегионпроект" документы с завышенной стоимостью шести лифтов и заключить с ООО "СДС - Управление строительства" контракт по завышенной стоимости.

В результате в локальной смете по лифтам была заложена заведомо завышенная цена лифтов. Впоследствии похищенными средствами Гришин и другие заинтересованные лица распорядились по своему усмотрению.

5 августа 2020 года Гришина задержали по делу о преднамеренном банкротстве. По данным СК, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства", входившей в "Инвест-Альянс", образовалась кредиторская задолженность на сумму более 180 млн рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в размере более 865 млн рублей получала другая коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было. Арбитражный суд Мордовии признал ООО "СДС-Управление строительства" банкротом, в связи с чем кредиторам компании причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

В должности проректора МГУ по общим вопросам Гришин проработал с осени 2019 года по 28 июля 2020 года.