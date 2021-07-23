Число заражений кишечной инфекцией в детсаду Петербурга выросло до 28

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга выросло с пяти до 28. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в районной администрации ТАСС сообщали о пяти случаях кишечного отравления воспитанников детского сада №55.

"На 23 июля среди учащихся детского сада зарегистрировано 28 случаев кишечной инфекции, из них 17 выявлено активно при лабораторном обследовании контактных лиц. Диагноз "сальмонеллез группы Д" установлен восьми детям, диагноз "носительство сальмонеллы группы Д" установлен 17 детям, диагноз "энтероколит" установлен трем детям. Госпитализировано в инфекционный стационар два ребенка, на сегодня все дети выписаны на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, выявлены факты несоблюдения работниками пищеблока санитарно-эпидемиологических требований. С 15 июля работа детсада приостановлена.