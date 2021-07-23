Крышу школы сорвало сильным ветром в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал в пятницу крышу на здании школы в поселке Новоорск Оренбургской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Крышу снесло. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство распространило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды на территории Оренбургской области. В пятницу в регионе ветер усиливался местами до 23 м/с, локально прошли ливни и грозы. При этом в ближайшие сутки в центральных и восточных районах Оренбургской области также ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. В ночь на субботу в отдельных районах ожидается сильный дождь.