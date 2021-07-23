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Палестино-израильский конфликт

Более 145 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Иордана

В частности, 34 человека пострадали вследствие применения резиновых пуль

КАИР, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 146 палестинцев пострадали в результате столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца.

"Общее число раненых, с которыми наши бригады работали сегодня в районе населенного пункта Бейта на юге провинции Наблус, достигло 146", - приводит текст сообщения местная радиостанция South Al-Aqsa.

Уточняется, что 34 человека пострадали вследствие применения резиновых пуль, девять получили огнестрельные ранения, 87 арабов пострадали от воздействия слезоточивого газа, семеро получили ожоги, остальные девять получили травмы в результате избиения полицейскими.

Как отмечает радиостанция, израильские силовики мешали работе медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.

С конца мая жители южных районов провинции Наблус проводят шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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